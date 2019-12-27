Мужчину с бородавкой разыскивают в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:19 2019-12-27T05:22:19+03:00

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Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают 74-летнего Валерия Гальцева. О его судьбе ничего не известно с 25 декабря.

В последний раз 74-летнего Валерия Гальцева видели 25 декабря – в тот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи и, возможно, страдает потерей памяти.

Приметы: рост 173 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, черные брюки, черные летние туфли, мутоновая черная шапка с серыми отворотами.

Особые приметы: над правой бровью бородавка пять миллиметров.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU