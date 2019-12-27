2019-12-27T06:44:47+03:00
Общество

В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилей

Детям пришлось дышать грязным воздухом
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилейВ Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Кировского района города Кемерово провела проверку исполнения законов в сфере экологии и выявила нарушения. Местная станция техобслуживания находилась в опасной близости от детского учреждения.

Как было установлено, Центр развития творчества детей и юношества Кировского района заключил договор аренды с местным предпринимателем в отношении объекта, который принадлежит городу. Тот открыл на территории центра станцию технического обслуживания автомобилей, которая занималась в том числе заменой автомасел и ремонтом бензиновых двигателей.

- В процессе деятельности автосервиса образуются отходы 5-го класса опасности, для которых должна существовать санитарно-защитная зона минимум 50 метров, - сообщили в прокуратуре области. - Однако проверка показала, что расстояние между детским центром и автомастерской, находящейся на территории образовательного учреждения, составляет менее 30 метров.

Прокурор вынес представление руководителю центра творчества об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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