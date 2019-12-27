СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-27T07:44:32+03:00

С 1 января телеканал «Кузбасс 1HD» будет работать круглосуточно. ФОТО: пресс-служба АКО

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Новая модель регионального телевидения будет запущена с 1 января 2020 года на 21-й кнопке. Вещание будет круглосуточным, а в программу войдут лучшие передачи и проекты.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузбасса, в программе телеканала «Кузбасс 1 HD» будут актуальные новости, яркие проекты, развлекательные программы и музыкальные передачи. Также зрители смогут увидеть бестселлеры мирового кинематографа, обсудить интересные истории, поделиться рецептами и научиться готовить национальные блюда.

Формат телеканала позволяет организовывать прямые трансляции важных для Кузбасса событий, праздников. Среди программ, запланированных на телеканале, - прямые эфиры для обсуждения важных тем. Гостями студии станут известные люди, эксперты в своих областях.

Напомним, круглосуточное вещание телеканала «Кузбасс 1 HD» начинается 1 января 2020 года на 21-й кнопке в кабельных сетях всех операторов области.

ИСТОЧНИК KP.RU