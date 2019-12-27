В Кузбассе начальника железнодорожной станции отправят под суд за взятку
В Кузбассе летом этого года бывшую начальницу грузового района станции Кемерово – Сортировочное Западно-Сибирской железной дороги «РЖД» поймали на получении взятки. Теперь она отправится под суд.
По версии следствия, в течение пяти лет руководитель занижала объемы перевозимого коммерческой организацией груза и скрывала его вид. За это женщина получила вознаграждение — в общей сложности более 200 тысяч рублей.
Однако последняя сделка оказалась неудачной: начальницу задержали сотрудники Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу в момент совершения преступления.
– В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – комментируют в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU