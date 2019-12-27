В Кузбассе начальника железнодорожной станции отправят под суд за взятку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-27T12:01:24+03:00

В Кузбассе бывшего начальника железнодорожной станции осудят за взятку. ФОТО: Следственный комитет по Кемеровской области

Она получила подкуп в размере 200 тысяч рублей

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В Кузбассе летом этого года бывшую начальницу грузового района станции Кемерово – Сортировочное Западно-Сибирской железной дороги «РЖД» поймали на получении взятки. Теперь она отправится под суд.

По версии следствия, в течение пяти лет руководитель занижала объемы перевозимого коммерческой организацией груза и скрывала его вид. За это женщина получила вознаграждение — в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Однако последняя сделка оказалась неудачной: начальницу задержали сотрудники Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу в момент совершения преступления.

– В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – комментируют в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU