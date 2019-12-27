2019-12-27T13:09:32+03:00
Общество

В Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке

Он скрылся с места ДТП, но оставил на этом месте сорванный бампер
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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На проспекте Ленина в Кемерове 23 декабря, около 15.20, водитель ВАЗ-2112 наехал на трех человек на транспортной остановке и скрылся. Потерпевшие были доставлены в больницу.

У пострадавших при наезде мужчины и женщины врачи диагностировали ушибы и переломы. Сейчас они проходят стационарное лечение. Еще одна пострадавшая - 14-летняя школьница - отделалась ушибами мягких тканей и лечится дома.

На месте происшествия полицейские обнаружили бампер автомобиля виновника и смогли вычислить его по госномеру. Машину обнаружили в одном из кемеровских дворов на проспекте Ленина и выяснили, кто ею управлял. Это был 20-летний местный житель, который приобрел машину непосредственно в день совершения аварии. За рулем он находился без прав, а сама машина не прошла техосмотр и не имеет полиса ОСАГО.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, на нарушителя составили протоколы по четырем административным статьям. Ему назначено 15 суток ареста и штраф в размере 6 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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