СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-29T06:58:30+03:00

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В Кузбассе работает мобильный детский технопарк «Кванториум». Здесь дети малых и отдаленных районов могут заниматься научной деятельностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="174" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752382" frameborder="0"></iframe> Мобильный детский технопарк заработал в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО

- Очень часто в комментариях жители сетуют на то, что в больших городах мы открываем центры развития детского творчества, а малые и отдаленные территории остаются в стороне. Мы нашли решение этой проблемы и в рамках реализации национального проекта «Образование» приобрели мобильный детский технопарк «Кванториум», - так объяснил решение открыть кванториум губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Начал работу технопарк «Кванториум» Кемеровском районе. В ноябре в нем занимались ребятишки из поселков Ясногорский и Мазурово. Затем переехал в детский центр «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе. А в декабре специалисты технопарка работали со школьниками города Березовского.

Школьникам в «Кванториуме» доступны такие направления, VR и Промдизайн, Гео и ИТ, Робо и Аэро, Хайтек. Уже в январе «Кванториеум» приедет к школьникам Юргинского, Тяжинского, Мариинского и Чебулинского районов. В каждой территории детский технопарк будет проводить по две недели, а периодичность посещения – каждые три месяца.

- Наставники и дети будут работают в командных проектах дистанционно. Всего же за год мы планируем привлечь к естественнонаучной и технической деятельности около тысячи школьников, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU