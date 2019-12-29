Мобильный детский технопарк заработал в Кузбассе
В Кузбассе работает мобильный детский технопарк «Кванториум». Здесь дети малых и отдаленных районов могут заниматься научной деятельностью.
Мобильный детский технопарк заработал в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО
- Очень часто в комментариях жители сетуют на то, что в больших городах мы открываем центры развития детского творчества, а малые и отдаленные территории остаются в стороне. Мы нашли решение этой проблемы и в рамках реализации национального проекта «Образование» приобрели мобильный детский технопарк «Кванториум», - так объяснил решение открыть кванториум губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Начал работу технопарк «Кванториум» Кемеровском районе. В ноябре в нем занимались ребятишки из поселков Ясногорский и Мазурово. Затем переехал в детский центр «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе. А в декабре специалисты технопарка работали со школьниками города Березовского.
Школьникам в «Кванториуме» доступны такие направления, VR и Промдизайн, Гео и ИТ, Робо и Аэро, Хайтек. Уже в январе «Кванториеум» приедет к школьникам Юргинского, Тяжинского, Мариинского и Чебулинского районов. В каждой территории детский технопарк будет проводить по две недели, а периодичность посещения – каждые три месяца.
- Наставники и дети будут работают в командных проектах дистанционно. Всего же за год мы планируем привлечь к естественнонаучной и технической деятельности около тысячи школьников, - отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU