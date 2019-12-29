СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-29T10:17:09+03:00

Незадолго до этого он спилил верхушку у кедра

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В Кемерове один из местных жителей решил принести в подарок друзьям елочку. Однако покупать хвойное деревце он не стал, а попросту срубил его в ближайшем дворе.

vkemerovo Мужчина срубил елочку во дворе чужого дома в Кемерове

В одном из пабликов города появилось видео, на котором зафиксировано преступление. Мужчина прямо под окнами одного из многоэтажных домов по Октябрьскому проспекту спилил маленькую пушистую елочку, поставил на ее место другое дерево и пошел дальше своей дорогой. Пока мужчина пилил дерево, мимо него проехал автомобиль - но даже это не смутило его!

- Шла пара в гости, а там детишки, нужно же подарок принести. Они спилили макушку кедра на бульваре, - пишет автор видео. - Видимо не понравилась, и у подъезда дома, они спилили красивую маленькую елочку. А вместо нее воткнул кедр.

Подписчица также отмечает, что об инциденте очевидцы сообщили в полицию. По ее словам, мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU