В Кемерове иномарка снесла светофор

СЕГОДНЯ 04:50 2019-12-30T04:50:25+03:00

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В Кемерове в результате ДТП водитель автомобиля врезался в опору светофора. От удара столб упал. По словам очевидцев, рядом со светофором находился пешеход.

Фото с места ДТП очевидцы разместили в социальных сетях. Свидетели аварии отмечают, на два автомобиля столкнулись на пересечении проспектов Ленинградского и Октябрьского. При этом один из автомобилей от удара выбросило на тротуар. Там, возле светофора в ожидании разрешающего переход сигнала находился пешеход.

- Это было жестко. Паренек на пешеходном удачно отскочить успел. Иначе бы все… - комментирует один из очевидцев в соцсетях, где появилось фото с места ДТП.

Об автомобиля с места ДТП увезли эвакуаторы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося и степень вины каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU