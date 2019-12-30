3900 коробочек со снюсом изъяли из кузбасских магазинов

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-30T05:52:19+03:00

Почти все они были произведены в России

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Почти четыре тысячи коробочек с некурительной никотиносодержащей продукцией изъяли специалисты Роспортребнадзора во время внеплановых проверок. Снюсов в магазинах Кузбасса стало немного меньше.

Как сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора, проверки прошли в 140 торговых предприятиях. При этом в общей сложности из оборота изъяли 3,9 тысячи единиц никотиносодержащей продукции. Из них лишь 150 оказались импортного производства, а все остальные были сделаны в Санкт-Петербурге, Самаре или Московской области.

- Роспотребнадзор проводит проверки, чтобы прекратить продажу в Кемеровской области бестабачной никотиносодержащей продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, никотинсодержащая продукция является аналогом запрещенных в России снюсов, где табак заменен на никотин. Обычно выпоускается в форме карамели, леденцов, жевательной резинки с различными вкусами и в яркой упаковке. Такая продукция опасна для здоровья.

- При выявлении фактов продажи некурительной никотинсодержащей продукции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Росипотребнадзора.

О всех фактах реализации некурительной никотинсодержащей продукции на территории области, вы мажете сообщить в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области с письменным заявлением, по адресу 650992, Кемерово, проспект Кузнецкий, 24 или в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. Оставить обращение можно на официальном сайте Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU