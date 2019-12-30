СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-30T14:36:27+03:00

Новый год в Кузбассе начнется с плюсовой температуры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики дали прогноз на праздничную ночь и предстоящие дни

Изменить размер текста: A A

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на новогоднюю ночь и предстоящие дни. Кузбассовцев порадуют комфортные, и даже плюсовые, температуры.

В ночь на 31 декабря по области ожидается -7… -12 градусов, местами до -20, днем воздух прогреется до -4… -9 градусов, местами будет -14. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможен гололед.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, столбики термометров покажут -8… -13 градусов, местами до -20. Днем 1 января температура повысится до -4… -9 градусов. Также ожидается небольшой, местами умеренный снег.

2 января ночью прогнозируется -5… -10 градусов, днем температура повысится до -4… +1 градуса, местами до -9. Также будет идти небольшой, местами умеренный снег. Кроме того, синоптики на этот день прогнозируют мокрый снег и метели.

В пятницу, 3 января, и днем, и ночью будет одинаковая температура: -9… -14 градусов. Ожидается снег от небольшого до умеренного, местами метели.

ИСТОЧНИК KP.RU