СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-31T05:54:15+03:00

В новогоднюю ночь на площади Советов в Кемерове пройдет Open-air Фото: Фаяз Алекберов

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В Новый год на площади Советом в Кемерове пройдет масштабный праздник. Для горожан и гостей города, которые решили встретить праздник на главной площади областной столицы, организована масштабная развлекательная программа.

Как сообщили в администрации Кемерова, она начнется 31 декабря 23.00 и завершится 1 января в 3.00. Создавать праздничное настроение присутствующим будут около 60 артистов – это представители молодежных творческих коллективов города.

В программе новогоднего праздника будут танцы, песни, игры и конкурсы с розыгрышем призов.

ИСТОЧНИК KP.RU