2019-12-31T08:19:22+03:00
Общество

В Кузбассе открылась новая современная школа

На ремонт и оснащение учреждения направили более 211 миллионов рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе открылась новая современная школа. ФОТО: Администрация Кемеровской областиВ Кузбассе открылась новая современная школа. ФОТО: Администрация Кемеровской области
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В школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Германа Панфилова в Анжеро-Судженске обучается 1056 детей. Однако учебное заведение не соответствовало современным запросам, поэтому там были обновлены все специализированные кабинеты, актовый зал, а также созданы новые помещения для внеурочной и проектной деятельности, технические помещения.

На территории школы поставили спортивные и игровые площадки для занятий волейболом, баскетболом, беговые дорожки с резиновым покрытием, поле с искусственным покрытием для мини-футбола.

– В школе созданы все необходимые условия для успешного освоения детьми программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также для развития творческих способностей, – рассказали в администрации Кемеровской области.

Отметим, особое внимание при капитальном ремонте было уделено вопросу безопасности. В здании установили автоматическую пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, систему контроля и управления доступом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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