Горнякам шахт «Заречная» и «Алексиевская» перед новогодними праздниками частично погасили долги

1 Янв. 2020 2020-01-01T05:16:48+03:00

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Заместитель губернатора Андрей Панов в своем Instagram сообщил о том, что на АО «Шахта Заречная» (в том числе шахтоучастке «Октябрьский») и АО «Шахта «Алексиевская» полностью погашена задолженность по зарплате за октябрь и частично за ноябрь.

По его словам, те работники шахты «Заречная», кто ранее уведомлял о невыходе на работу, уже 28 декабря вернулись на рабочие места. Сейчас вышеназванные предприятия пытаются взыскать дебиторскую задолженность за отгруженный уголь, чтобы в дальнейшем выровнять ситуацию с выплатой зарплаты.

Также Панов добавил, что задолженность перед горняками была и у ООО «Разрез Инской». За ноябрь у предприятие должно было 798 работникам 34 миллиона рублей. Выдача денег задержалась на две недели, но свою законную зарплату шахтеры все же получили 30 декабря. Отметим, что с 2017 года на ООО «Разрез Инской» введена процедура банкротства и внешнее управление до 10 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU