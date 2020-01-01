1 Янв. 2020 2020-01-01T06:24:28+03:00

В Кузбассе все спокойно: новогодняя ночь прошла без нарушений порядка. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Новогодняя ночь в Кузбассе прошла без нарушений общественного порядка. Все площадки, на которых проходили праздничные мероприятия, тщательно охранялись.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ночь с 31 декабря на 1 января покой кузбассовцев охраняли более 1000 сотрудников полиции, 60 сотрудников Росгвардии и порядка 600 представителей добровольных народных дружин, казаков и сотрудников частных охранных организаций. Стражи порядка дежурили на всех площадках, где проходили массовые мероприятия.

Целью сотрудников охранявших покой кузбассовцев было не допустить на площадях города людей в состоянии алкогольного опьянения и принесшим с собой пиротехнику или спиртное.

- В настоящее время полицейские продолжают нести службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - ГУ МВД России по Кемеровской области призывает кузбассовцев к бдительности и повышенной ответственности! Не доверяйте незнакомым людям, берегите свои личные вещи.

Обо всех преступлениях или происшествиях сообщайте в дежурную часть ближайшего отдела полиции либо на телефон «02» («102» - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU