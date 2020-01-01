1 Янв. 2020 2020-01-01T10:24:39+03:00

В канун Нового года добровольцы спасли дом от огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вечером накануне Нового года в селе Терентьевском едва не сгорел 4-квартирный частный дом. Спасти его от огня помогли добровольные пожарные.

Сигнал о том, что на улице Центральной в селе Терентьевском Прокопьевского муниципального района горит 4-квартирный частный дом, поступил на пульт диспетчера в 18.03. На место ЧП тут же выдвинулись шесть человек и две единицы техники. Дорога им предстояла долгая, так что еще до прибытия профессионалов за дело взялись добровольные пожарные.

Именно добровольные пожарные первыми прибыли к горящему дому и увидели идущий из окна одной из квартир дым.

- Добровольцам удалось самостоятельно ликвидировать огонь до приезда профессиональных пожарных. Прибывшие на место пожарные провели разбор и проливку, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара огонь повредил пол на кухне, площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Специалисты установили предварительную причину пожара – ею могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС призывают кузбассовцев соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU