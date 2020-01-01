Без аварий: новогодняя ночь в Кузбассе прошла спокойно

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:02:02+03:00

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Новогодняя ночь в Кузбассе прошла без происшествий. По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, все объекты ЖКХ региона работают в штатном режиме.

Так, в праздничную ночь обошлось без аварий в теплоснабжающих организациях. На складах имеются запасы почти 354 тысяч тонн угля, а этого при необходимости хватит на 28 суток бесперебойной работы теплоисточников. К слову, запас превышает нормативные требования в два раза и постоянно пополняется.

Праздничная ночь в некоторых районах была снежной, и для того, чтобы дороги с интенсивным движением, частный сектор, подъезды к социальным объектам и дворы были в проезжем состоянии, в Кузбассе работают 1,6 тысячи машин. Среди них есть и техника, специально привлеченная с предприятий – 100 единиц. Уборкой снега заняты 2,5 тысячи дворников и механизаторов.

- Новогодняя работа ЖКХ Кузбасса находится на контроле департамента. В новогодние каникулы пройдут выездные комиссионные проверки территорий. В них примут участие сотрудники службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения вместе с представителями муниципалитетов, - отметили в пресс-службе департамента ЖКХ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU