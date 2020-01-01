2020-01-01T15:22:53+03:00
Общество

Администрация правительства начала работать в Кузбассе

Еще день назад главный орган исполнительной власти назывался по-другому
Екатерина РОМАНОВА
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Администрация правительства начала работать в КузбассеАдминистрация правительства начала работать в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Администрация Кемеровской области с 1 января носит новое название. Отныне главный орган исполнительной власти именуется администрацией правительства Кузбасса.

Документ, устанавливающий новое название с 1 января 2020 года, был подписан губернатором Кузбасса в ноябре 2019 года. Эти изменения были необходимы для того, чтобы объединить в одном названии статусы разных структур. так, сама администрация области обладает правами юридического лица, а вот департаменты, управления и иные структурные подразделения - нет

«Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, Законодательным собранием Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, - так говорится в новом положении. - Переименование и упразднение администрации осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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