2 Янв. 2020 2020-01-02T08:24:22+03:00

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Для жителей города Белово 2 января наступившего года началось с чрезвычайного происшествия. Здесь, на улице 2-я Рабочая, сгорел пассажирский автобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752936" frameborder="0"></iframe> Пассажирский автобус сгорел в Белово.Видео: "Типичное Белово"/ vk.com

Очевидцы сняли на видео горящий частный автобус. На кадрах видео запечатлено, как огонь охватил заднюю часть автобуса, при этом неподалеку находятся еще транспортные средства. Невольные свидетели ЧП рассказали, что людей в автобусе в момент пожара не было.

Отметим, что сигнал о пожаре в автобусе поступил на пульт диспетчера в 06.14. на место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись пять человек и одна единица техники. В 06.18 пожар удалось локализовать, а в 06.19 – полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU