2020-01-02T10:49:43+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Кузбассе родились 45 малышей

Среди новорожденных – две двойни
Екатерина РОМАНОВА
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В новогоднюю ночь в Кузбассе родились 45 малышейВ новогоднюю ночь в Кузбассе родились 45 малышейФото: Алексей БУЛАТОВ
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45 малышей появились на свет в новогоднюю ночь в Кузбассе. При этом мальчиков родилось больше, чем девочек.

- Новый год подарил новую жизнь! В ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе родились 45 детей - 25 мальчиков и 20 девочек, - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Рекордсменом по новорожденным стал город Кемерово: здесь в новогоднюю ночь родились 14 детей, в том числе и одна двойня. Чуть меньше малышей появилось на свет в Новокузнецке – 10 новорожденных, среди которых также была одна двойня.

По три младенца родилось в Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске. Еще двое – в Гурьевске.

- Все мамочки по доброй традиции получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны для детей, - отметил Сергей Цивилев. - От всего сердца поздравляю счастливых родителей с появлением малышей! Счастья и добра вашим семьям, а новорожденным - крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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