3 Янв. 2020 2020-01-03T11:19:14+03:00

В Кузбассе 1,6 тысяч уборочных машин борется с последствиями снегопада. ФОТО: Администрация Кемеровской области

Также на уборку вывели 2 тысячи дворников и механизаторов

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В пятницу, 3 января, В Кузбассе на уборку снега вышли 1,6 тысяч снегоуборочных машин и 2 тысячи работников коммунальных служб.

Как отмечают в администрации Кемеровской области, службы круглосуточно убирают снег с дорог и обрабатывают накат специальным покрытием.

- В первую очередь отчищаем проезжие части дорог от свежевыпавшего снега и обрабатываем опасные участки противогололедными материалами. Однако в территориях задача также прочистить дороги частного сектора, дворы, подъезды к социально значимым учреждениям – дополняют в администрации.

Отрабатывают коммунальные службы и входящие звонки от жильцов, которые просят убрать их двор, отчистить крыши и вывезти снег.

Заметим, только за сутки с дорог и дворов всего региона вывезли более 6 тысяч кубометров снега, а с начала установления снежного покрова - с конца октября - свыше 1,1 миллиона кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU