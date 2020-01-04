4 Янв. 2020 2020-01-04T05:01:27+03:00

В Кузбассе молодым медработникам будут выплачивать по миллиону рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого из бюджета области уже выделено 40 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Молодым специалистам в сфере здравоохранения, оставшимся работать в Кузбассе, будут выплачивать по одному миллиону рублей.

Для того, чтобы уникальные специалисты и необходимый медицинский персонал не уезжали из региона, еще в прошлом в Кемеровской области запустили собственную программу поддержки. Врачам выплачивают единовременное пособие, которое они могут потратить на собственные нужды.

Как сообщают в областном департаменте охраны здоровья населения, в 2019 году такие выплаты получили 50 специалистов: 36 врачей и 14 медицинских работников среднего звена. Из них 17 специалистов приехали в Кузбасс из других регионов.

Поэтому для продолжения программы поддержки молодых специалистов в этом году выделено 40 миллионов рублей. Все они пойдут на выдачи пособий медработникам.

Отметим, в регионе также действует федеральные программы по выплате специалистам здравоохранения единовременного пособия «Земский доктор» – 1 миллион рублей и «Земский фельдшер» – 500 тысяч рублей. Только за прошлый год помощь получили 53 фельдшера и 58 врачей из Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU