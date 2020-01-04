В Кемерове задержан рецидивист-автоугонщик

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:10:40+03:00

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В Кемерове сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне транспортного средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть отдела полиции областного центра обратился местный житель и сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-2107 со двора многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В ходе розыска подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 24-летний местный житель. Сам автомобиль был обнаружен брошенным на одной из городских улиц. С него злоумышленник снял аккумулятор, который впоследствии продал.

-Кроме того, сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению других преступлений, - сообщили в ведомстве. - В эту же ночь он вскрыл Nissan Atlas и похитил из иномарки аккумулятор стоимостью пять тысяч рублей. Ранее злоумышленник пытался угнать автомобиль «Волга». В каждом случае для проникновения в транспортные средства он использовал отмычки.

В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU