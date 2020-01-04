В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли застрявшему на трассе водителю

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:07:27+03:00

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Во время патрулирования трассы Новокузнецк – Кемерово сотрудники ГИБДД Ленинска-Кузнецкого заметили автомобиль, который стоял на обочине дороги. Как выяснилось, у транспортного средства спустило колесо.

Автомобиль следовал по трассе из Ленинска-Кузнецкого в Кемерово, когда водитель столкнулся с неожиданной проблемой – спустило колесо. При этом температура воздуха на улице уже опустилась ниже отметки -30 градусов. Полицейские предложили мужчине погреться в их патрульном автомобиле, а сами решили на месте устранить поломку. Своими силами они заменили колесо, а также проинструктировали водителя, как безопасно двигаться при подобных обстоятельствах. Тот в ответ поблагодарил инспекторов за помощь и пообещал впредь быть внимательней при дальних поездках.

-Сотрудники госавтоинспекции советуют автомобилистам во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строго следовать требованиям дорожных знаков, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб.

- 8 (3842) 71-85-18 – дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (3842) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU