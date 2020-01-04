4 Янв. 2020 2020-01-04T08:03:54+03:00

Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о борьбе со снегом в Таштагольском районе. Справиться с последствиями стихии смогла только тяжелая техника.

- В декабре выпало две месячные нормы осадков – это результат двух сильнейших снегопадов. Улицы и дворы, магистральные и межпоселковые проезды буквально запечатало плотным тяжелым снегом, - написал глава региона в своем Instagram.

Он отметил, что во время снегопадов удалось сохранить проезжими все основные междугородние дороги. Сейчас коммунальщики продолжают чистить магистрали. Ежедневно на дороги выходит 60-80 единиц техники. По большому погрузчику на время работ соседям выделили Новокузнецкий район и Белово. Также работает техника из поселков района и городских предприятий.

Осложняется работа тем, что тракторам приходится не только пробивать дорогу через метровый слой снега, но и готовить площадки для его складирования. Как только улицы будут расчищены, снег начнут вывозить, а также расширять проезды.

-А рады снегопадам гости Таштагольского района – именно за уникальным горношорским снегом они приезжают в Шерегеш за сотни километров, - отметил Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753132" frameborder="0"></iframe> Борьба с последствиями снегопадов в Таштагольском районе.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU