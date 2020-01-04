Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о борьбе со снегом в Таштагольском районе. Справиться с последствиями стихии смогла только тяжелая техника.
- В декабре выпало две месячные нормы осадков – это результат двух сильнейших снегопадов. Улицы и дворы, магистральные и межпоселковые проезды буквально запечатало плотным тяжелым снегом, - написал глава региона в своем Instagram.
Он отметил, что во время снегопадов удалось сохранить проезжими все основные междугородние дороги. Сейчас коммунальщики продолжают чистить магистрали. Ежедневно на дороги выходит 60-80 единиц техники. По большому погрузчику на время работ соседям выделили Новокузнецкий район и Белово. Также работает техника из поселков района и городских предприятий.
Осложняется работа тем, что тракторам приходится не только пробивать дорогу через метровый слой снега, но и готовить площадки для его складирования. Как только улицы будут расчищены, снег начнут вывозить, а также расширять проезды.
-А рады снегопадам гости Таштагольского района – именно за уникальным горношорским снегом они приезжают в Шерегеш за сотни километров, - отметил Сергей Цивилев.
Борьба с последствиями снегопадов в Таштагольском районе.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU