2020-01-04T12:20:42+03:00
Общество

Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе

Уборка продолжается в круглосуточном режиме
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АКОБолее 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

С дорог и дворов Кузбассе только а минувшие сутки было вывезено более 25 тысяч кубометров снега, а всего с конца октября – свыше 1,1 миллиона кубометров. Убрка ведется в круглосуточном режиме.

Утром, 4 января, на снегоуборке было занято 2,3 тысячи дворников и механизаторов и 1,6 тысяч единиц техники, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса области. Также сегодня прошло видеоселекторное совещание начальника департамента Олега Ивлева с заместителями глав по ЖКХ городов и районов, на котором обсуждалась дальнейшая работа по очистке дорог и дворов. Коммунальщики отметили, что уборка корректируется с учетом обращений жителей.

-Департаментом также сформирована комиссия, которая проводит выездные проверки работы ЖКХ территорий в каникулы, - отметили в администрации области. - За три дня нового года она объехала улицы Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка.

По результатам проверки было принято решение активизировать расчистку улиц частного сектора, парковок торговых центров в больших городах, привлечь дополнительное число дворников и т.д. Кроме того, участники комиссии призвали обратить внимание на снежные шапки, наледь и сосульки на кровлях многоэтажек.

-Своевременная расчистка тротуаров, придомовых территорий, крыш от снега и наледи позволит кузбассовцам провести праздники комфортно, в хорошем настроении, - отметил Олег Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение
Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»
На двух заправках в Кемерове нашли некачественное топливо
Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе
В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли застрявшему на трассе водителю
В Кемерове задержан рецидивист-автоугонщик
В Кузбассе молодым медработникам будут выплачивать по миллиону рублей
Избиением заключенных в СИЗО Кузбасса заинтересовался следком
В Кузбассе пройдет фестиваль валенок
Кузбассовцев ждет резкое похолодание
В Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка
Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
В Кузбассе 1,6 тысячи уборочных машин борются с последствиями снегопада
Кемеровчанка хотела защитить свои сбережения и потеряла 170 тысяч рублей
В Кемерове запустили авиарейс до Новосибирска
В Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пиво
В Новокузнецке пожарные спасли мужчину
Два водителя грузовика в мороз застряли на кузбасской трассе
Самовар-колодец появился в Новокузнецке
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе
«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП
Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети
Дед Мороз на кузбасской трассе раздавал автомобилистам конфеты вместо штрафов
В пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветер