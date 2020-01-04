4 Янв. 2020 2020-01-04T12:20:42+03:00

Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АКО

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С дорог и дворов Кузбассе только а минувшие сутки было вывезено более 25 тысяч кубометров снега, а всего с конца октября – свыше 1,1 миллиона кубометров. Убрка ведется в круглосуточном режиме.

Утром, 4 января, на снегоуборке было занято 2,3 тысячи дворников и механизаторов и 1,6 тысяч единиц техники, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса области. Также сегодня прошло видеоселекторное совещание начальника департамента Олега Ивлева с заместителями глав по ЖКХ городов и районов, на котором обсуждалась дальнейшая работа по очистке дорог и дворов. Коммунальщики отметили, что уборка корректируется с учетом обращений жителей.

-Департаментом также сформирована комиссия, которая проводит выездные проверки работы ЖКХ территорий в каникулы, - отметили в администрации области. - За три дня нового года она объехала улицы Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка.

По результатам проверки было принято решение активизировать расчистку улиц частного сектора, парковок торговых центров в больших городах, привлечь дополнительное число дворников и т.д. Кроме того, участники комиссии призвали обратить внимание на снежные шапки, наледь и сосульки на кровлях многоэтажек.

-Своевременная расчистка тротуаров, придомовых территорий, крыш от снега и наледи позволит кузбассовцам провести праздники комфортно, в хорошем настроении, - отметил Олег Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU