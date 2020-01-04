2020-01-04T13:28:42+03:00
Общество

В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение

Об это сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение. Фото: Срегей Цивилев/ InstagramВ Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение. Фото: Срегей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поделился в соцсетях сообщением о том, что Прокопьевском районе открылось гериатрическое отделение. Он будет работать по принципу санатория.

В новом гериатрическом отделении пожилые люди старше 65 лет смогут пройти двухнедельный курс восстановительного лечения и оздоровления. В отделении работают врач-гериатр, инструктор по лечебной физкультуре, социальный работник, психолог, предусмотрены консультации невролога и стоматолога.

Для пребывающих в отделении сформирован распорядок дня, в который включены занятия на спортивных тренажерах, посещение бассейна и соляной комнаты, занятия со скандинавскими палочками, обучение компьютерной грамотности, настольные и интеллектуальные игры.

-Открытие гериатрического отделения в поселке Трудармейский – это еще один реальный пример того, как работает национальный проект «Демография», - отметил Сергей Цивилев. - Он призван не только повысить рождаемость, но еще и улучшить качество жизни представителей старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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