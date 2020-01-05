5 Янв. 2020 2020-01-05T08:57:15+03:00

В Рождество в Кемерове будет ходить общественный транспорт. Фото: 2gis/ kemerovo

Горожан доставят к местам службы и обратно

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В Кемерове в рождественскую ночь будет организована работа общественного транспорта. С 6 на 7 января горожане смогут добраться к местам службы, а затем уехать домой.

Как рассказали в администрации области, в праздничную ночь в Кемерове в 3.30,после окончания службы, запланирована работа общественного транспорта, в общей сложности, пяти единиц.

Так, будет работать три трамвайных маршрута по направлениям: Знаменский Собор - улица Терешковой – ЗХВ (Завод химического волокна), Знаменский Собор – КЭМЗ - 2-е депо, Знаменский Собор - Швейная фабрика - ж.д. вокзал – Южный.

Также на линию выйдут два автобусных маршрута по направлениям: Знаменский Собор - проспект Октябрьский - проспект Ленинградский - улица Марковцева; Знаменский Собор - проспект Ленина - проспект Молодежный - ФПК.

ИСТОЧНИК KP.RU