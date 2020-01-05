В Кемерове двое налетчиков раздели горожанина

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:57:10+03:00

Но потом один из них сжалился и отдал жертве свою куртку

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В дежурную часть отдела полиции «Заводский» города Кемерово обратился 28-лений мужчина и сообщили, что на него напали двое неизвестных. Злоумышленники забрали у него вещи и ценности, после чего скрылись.

Расставаться с имуществом потерпевшему не хотелось, однако злоумышленники все же забрали у того куртку, перчатки, часы и мобильный телефон. Правда, перед тем как скрыться, один из налетчиков оставил горожанину свою куртку, чтобы тот не замерз.

В ходе розыска нападавшие были установлены и задержаны, ими оказались ранее неоднократно судимые кемеровчане 25 и 27-ми лет. Часы и одежду у них изъяли, а вот телефон они успели сдать в ломбард, а вырученные деньги потратили на алкоголь.

Грабители заключены под стражу, против них возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление им грозит до семи лет тюрьмы.

Местонахождение телефона было установлено, скоро с остальными вещами его вернут законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU