2020-01-05T11:08:17+03:00
Общество

Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков

Фотографиями женщина поделилась в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков. Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.comЖительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков. Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.com
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Неприятный сюрприз обнаружила в новогоднем подарке жительница Новокузнецка. Лежащие в нем шоколадные конфеты оказались с «мясной» начинкой.

-В новогоднем подарке - черви, будьте бдительны, в качестве производителя на этикетке конфеты указан Казахстан, - предупредила женщина подписчиков одного из городских пабликов в соцсетях.

И действительно, на раскрытой конфете явственно виден червяк, а сама сладость покрыта сомнительным налетом.

Комментаторы публикацию без внимания не оставили. При этом одни шутили, что раз есть черви, то конфеты натуральные, ведь живность не будет есть всякую химию. Другие к инциденту отнеслись серьезно и порадовались тому, что женщина проверила сладости из детского подарка прежде, чем дать это ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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