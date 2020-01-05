Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков
Неприятный сюрприз обнаружила в новогоднем подарке жительница Новокузнецка. Лежащие в нем шоколадные конфеты оказались с «мясной» начинкой.
-В новогоднем подарке - черви, будьте бдительны, в качестве производителя на этикетке конфеты указан Казахстан, - предупредила женщина подписчиков одного из городских пабликов в соцсетях.
И действительно, на раскрытой конфете явственно виден червяк, а сама сладость покрыта сомнительным налетом.
Комментаторы публикацию без внимания не оставили. При этом одни шутили, что раз есть черви, то конфеты натуральные, ведь живность не будет есть всякую химию. Другие к инциденту отнеслись серьезно и порадовались тому, что женщина проверила сладости из детского подарка прежде, чем дать это ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU