Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из Кузбасса

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:27:55+03:00

Маршруты начали действовать с начала года [Видео]

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из региона. Они начали действовать с начала 2020 года.

Глава региона сообщил о том что жители Кемерова и Новокузнецка уже могут летать в Новосибирск где после пересадки можно отправиться в Санкт-Петербург, Челябинск, Иркутск, Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Красноярск, Сургут и другие города ближнего и дальнего зарубежья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753275" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе запущены новые авиарейсы.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

Также уже действуют рейсы из Новокузнецка до Казани и Екатеринбурга, а с 7 и 12 января стартуют полеты до Томска и Омска.

-Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу — развивать межрегиональное авиасообщение. Рейсы должны быть доступными для людей, поэтому авиакомпаниии получают субсидии из регионального и федерального бюджетов, - написал в своем Instagram губернатор.

Также он подчеркнул, что первые пассажиры удобство таких рейсов уже отметили.

ИСТОЧНИК KP.RU