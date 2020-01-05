Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из региона. Они начали действовать с начала 2020 года.
Глава региона сообщил о том что жители Кемерова и Новокузнецка уже могут летать в Новосибирск где после пересадки можно отправиться в Санкт-Петербург, Челябинск, Иркутск, Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Красноярск, Сургут и другие города ближнего и дальнего зарубежья.
В Кузбассе запущены новые авиарейсы.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram
Также уже действуют рейсы из Новокузнецка до Казани и Екатеринбурга, а с 7 и 12 января стартуют полеты до Томска и Омска.
-Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу — развивать межрегиональное авиасообщение. Рейсы должны быть доступными для людей, поэтому авиакомпаниии получают субсидии из регионального и федерального бюджетов, - написал в своем Instagram губернатор.
Также он подчеркнул, что первые пассажиры удобство таких рейсов уже отметили.
ИСТОЧНИК KP.RU