2020-01-06T04:17:12+03:00
Общество

В Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу

Волонтеры пытаются помочь несчастному животному
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу. Фото: НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", Новокузнецк/ vk.comВ Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу. Фото: НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", Новокузнецк/ vk.com
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В Новоузнецке неравнодушные жители обнаружили изувеченную собаку. Кто смог так поступить с животным, неизвестно.

Публикация о собаке со страшными травмами появилась в группе городской общественной организации «Кот и пес» Новокузнецка 4 января. От увиденного волонтеры были в шоке.

- Сегодня была обнаружена вот такая собака, просто с оторванной передней лапой, вторая передняя, скорее всего, сломана, задняя лапа одна целая, вторая, скорее всего, тоже сломана. Ползает на животе, - написали неравнодушные горожане.

Как оказалось, у собаки есть четверо щенят, которых она даже в таком состоянии не бросила и, по всем видимости, сама вырыла нору, чтобы им было, где жить.

Зоозащитники сообщили, что за выводком будет присматривать одна из местных жительниц, и сразу организовали сбор средств для искалеченного животного – Юты именно так окрестили собачку. 100-250-500-1000 рублей отправлялись на озвученный счет – многие пользователи соцсетей просто не смогли пройти мимо. За лечение четвероногой мамы уже взялись специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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