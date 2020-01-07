Кемеровская пенсионерка приняла неизвестного за сына и отдала ему крупную сумму

7 Янв. 2020 2020-01-07T06:16:55+03:00

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В Кемерове пенсионерка приняла неизвестного мужчину за сына и перевела на его счет крупную сумму. Незнакомец сообщил, что сбил человека.

В дежурную часть обратилась 81-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который назвал ее «мамой», и сообщил, что попал в беду. Женщина не почувствовала, что ее обманывают, и выполнила просьбу звонившего. Аферист сказал, что ему срочно нужны деньги, так как он сбил человека. Пенсионерка перевела на его счет все сбережения – 150 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Только спустя несколько часов она догадалась позвонить своему настоящему сыну: тогда-то и выяснилось, что помощи у матери он не просил. В настоящее время полиция разыскивает мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU