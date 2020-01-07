2020-01-07T09:57:01+03:00
Происшествия

Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке

Теперь участники ДТП ищут свидетелей с видеорегистраторами
Виктория АРБУЗОВА
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Авария произошла вечером 6 января на пересечении улиц Патриотов и Двужильного Фото: Юлия Александрова, "Регион-42 Кемерово" / vk.comАвария произошла вечером 6 января на пересечении улиц Патриотов и Двужильного Фото: Юлия Александрова, "Регион-42 Кемерово" / vk.com
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В Кемерове на перекрестке столкнулись две иномарки. Участники ДТП ищут свидетелей, чтобы доказать свою правоту.

Авария произошла в Заводском районе города 6 января. Около 17.30 на пересечении улиц Патриотов и Двужильного столкнулись Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo. Оба водителя посчитали, что ехали правильно, поэтому сейчас ищут очевидцев аварии.

- Прошу откликнуться всех свидетелей ДТП, а также лиц, проезжавших в это время по указанному маршруту и имеющих в автомобиле видеорегистраторы. Важна любая информация, - написала кемеровчанка в соцсетях.

В защиту водителей интернет-пользователи отметили, что на данном пересечении фазы светофоров работают по-разному, отчего и возникает множество аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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