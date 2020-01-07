Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на перекрестке столкнулись две иномарки. Участники ДТП ищут свидетелей, чтобы доказать свою правоту.

Авария произошла в Заводском районе города 6 января. Около 17.30 на пересечении улиц Патриотов и Двужильного столкнулись Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo. Оба водителя посчитали, что ехали правильно, поэтому сейчас ищут очевидцев аварии.

- Прошу откликнуться всех свидетелей ДТП, а также лиц, проезжавших в это время по указанному маршруту и имеющих в автомобиле видеорегистраторы. Важна любая информация, - написала кемеровчанка в соцсетях.

В защиту водителей интернет-пользователи отметили, что на данном пересечении фазы светофоров работают по-разному, отчего и возникает множество аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU