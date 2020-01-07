2020-01-07T11:10:59+03:00
Происшествия

Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы

Мужчина обнаружил в ней карту и обналичил ее
Виктория АРБУЗОВА
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Кемеровчанин снял с чужой карты 100 тысяч рублейКемеровчанин снял с чужой карты 100 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове местный житель пойдет под суд из-за найденной визитницы. Мужчина обналичил банковскую карту, которая лежала в ней.

В полицию обратилась кемеровчанка, потерявшая банковскую карту. Она рассказала, что через несколько часов после пропажи с карты сняли 100 тысяч рублей.

Злоумышленника нашли быстро: им оказался ранее не судимый 22-летний горожанин. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел визитницу в холле больницы. В ней лежала банковская карта с пин-кодом. Недолго думая, кемеровчанин решил завладеть чужими средствами и снял их в ближайшем банкомате.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовно дело за кражу. Деньги возвращены законной владелице, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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