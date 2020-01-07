Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы
В Кемерове местный житель пойдет под суд из-за найденной визитницы. Мужчина обналичил банковскую карту, которая лежала в ней.
В полицию обратилась кемеровчанка, потерявшая банковскую карту. Она рассказала, что через несколько часов после пропажи с карты сняли 100 тысяч рублей.
Злоумышленника нашли быстро: им оказался ранее не судимый 22-летний горожанин. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел визитницу в холле больницы. В ней лежала банковская карта с пин-кодом. Недолго думая, кемеровчанин решил завладеть чужими средствами и снял их в ближайшем банкомате.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовно дело за кражу. Деньги возвращены законной владелице, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU