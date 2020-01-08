Кузбассовец отправился под суд за пьяное вождение

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:59:18+03:00

Теперь он проведет семь месяцев в колонии-поселении

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В Кузбассе пьяного водителя приговорили к заключению в колонии-поселении на семь месяцев. Также мужчина лишился прав на два с половиной года.

Как сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области, летом прошлого года инспекторы ГИБДД увидели на проспекте Шахтеров в Кемерове автомобиль, который «вилял» на дороге. Полицейские попросили водителя остановиться, однако мужчина проигнорировал указание инспекторов и попытался скрыться. Водителя догнали, а после поняли – мужчина, находящийся за рулем, пьян.

– При проверке полицейские выяснили, что задержанный кемеровчанин уже дважды привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен права управления транспортом на два года, – сообщают в ведомстве.

Поэтому за повторное нарушение закона суд приговорил кемеровчанина к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, безответственный водитель теперь нескоро сядет за руль – его лишили водительских прав на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU