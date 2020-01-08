2020-01-08T09:00:58+03:00
Общество

Более 9 тысяч пачек сомнительного снюса изъяли в новогодние выходные в Кузбассе

Полицейские проверили 2016 магазинов, где продавался табак
Яна ПОПОВА
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Более 9 тысяч пачек сомнительного снюса изъяли в новогодние выходные в КузбассеБолее 9 тысяч пачек сомнительного снюса изъяли в новогодние выходные в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В новогодние выходные полицейские Кузбасса изъяли более 9 тысяч пачек сомнительного снюса из 2016 магазинов, где продавался табак. У изделий отсутствовали документы, которые подтверждали безопасность продукции.

Как отметили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области, в выходные и праздничные дни специалисты управления внепланово устроили проверку в 2016 магазинах, которые продавали табак. Они нашли 123 партии снюса – 9 100 единиц некурительной никотинсодержащей продукции – без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

– По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, составлены протоколы ареста никотинсодержащей продукции. По окончании процессуальных мероприятий, материалы административных дел будут направлены в судебные органы, – сообщают в управлении.

Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что такая жевательная смесь может по-особенному влиять на детей: несовершеннолетние могут потерять сознание, иметь проблемы с дыханием или даже впасть в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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