2020-01-09T09:29:31+03:00
Происшествия

Один без прав, другой нетрезв: в ДТП в Кемерове перевернулась машина

Оба водителя понесут наказание за случившееся
Екатерина РОМАНОВА
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Один без прав, другой нетрезв: в ДТП в Кемерове перевернулась машина. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Один без прав, другой нетрезв: в ДТП в Кемерове перевернулась машина. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Две иномарки столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове. Один из автомобилей после столкновения перевернулся. А позже оказалось, что оба водителя в принципе не должны были садиться за руль.

ДТП с участием двух иномарок произошло в ночь на 9 января, в 2.31, неподалеку от дома № 170 по улице Сибиряков-Гвардейцев. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Avancier не выбрал безопасную скорость вождения, не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti. Однако позже оказалось, что оба автолюбителя не должны были садиться за руль.

Водитель опрокинувшейся иномарки, по словам очевидцев, был нетрезв. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Водитель опрокинувшейся иномарки, по словам очевидцев, был нетрезв. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

- У 26-летнего водителя автомобиля Honda Avancier не оказалось полиса ОСАГО, кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - У 19-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lacetti не оказалось ни полиса ОСАГО, ни водительских прав. В отношении обоих участников ДТП составлены соответствующие материалы.

19-летний автолюбитель спокойно ездил без прав, пока его не "догнал" такой же любитель нарушать правила. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

19-летний автолюбитель спокойно ездил без прав, пока его не "догнал" такой же любитель нарушать правила. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Оба участника ДТП - и пострадавший, и виновник - понесут ответственность. Каждый - за свои нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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