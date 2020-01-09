2020-01-09T10:01:03+03:00
Происшествия

Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео

В полиции Кузбасса прокомментировали инцидент [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Женщины подрались возле пивнушки в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео city-nЖенщины подрались возле пивнушки в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео city-n
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Массовая драка возле питейного заведения в городе Новокузнецке попала на видео. Нескольких женщин, устроивших потасовку, кое-как разняли мужчины.

Массовую драку возле пивнушки в Новокузнецке сняли на видео.Видео: city-n

Видео с массовой дракой один из очевидцев выложил в интернет, сопроводив замечанием, что питейное заведение открылось на так давно на улице Транспортной. При этом подобные инциденты – хоть и менее массовые – происходят теперь во дворах близлежащих домов регулярно. Примечательно, что заведение расположилось рядом со школой и детским садом.

«Массовая драка во дворе! В ночь с 4 на 5 января жителям нашего дома было не до сна: в 2 часа ночи начался «цирк». Несколько десятков человек матерились, боролись, валялись. Некоторые бегали вокруг и пытались разнимать дерущихся», - цитирует слова автора видео новостной портал city-n.

Инцидентом и самой пивнушкой уже заинтересовались стражи порядка. Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков, в полицию Новокузнецка сообщений о данном конфликте не поступало, в медицинские учреждения его участники также не обращались.

- В настоящее время по выявленному в сети Интернет видео сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет проверена законность функционирования питейного заведения, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения своевременного реагирования на нарушения и преступления сотрудники полиции рекомендуют гражданам, ставшим очевидцами различного рода конфликтов, незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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