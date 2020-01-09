Школьник из Кемерова получил контузию от выстрела хлопушки

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:17:49+03:00

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14-летний школьник из Кемерова получил небольшую контузию после того, как его друг использовал пневматическую хлопушку. Подросток попал в больницу.

Сотрудники одного из медицинских учреждений сообщили в полицию о том, что к ним за помощью обратился 14-летний подросток. У школьника диагностировали контузию. Позже оказалось, что он вместе с приятелями гулял на улице. У одного из ребят с собой была пневматическая хлопушка, и он решил ее использовать. Однако выстрел хлопушки произошел в непосредственной близости от 14-летнего подростка. В его лицо ударила воздушная волна, и ребенок получил легкую кратковременную контузию.

По факту инцидента с хлопушкой, выпущенной в лицо школьника, сотрудники полиции провели профилактические беседы.

- Сотрудники полиции провели беседу с ребятами о недопустимости подобных забав, напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при любом взаимодействии с хлопушками и пиротехническими изделиями, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Также инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с родителями учащихся о недопустимости игр детей с любыми потенциально опасными предметами, а также самостоятельного запуска петард.

ИСТОЧНИК KP.RU