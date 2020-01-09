2020-01-09T11:48:21+03:00
Происшествия

В Новокузнецке председатель садоводческого общества незаконно продавал земельные участки

Они находились в собственности города
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке председатель садоводческого общества незаконно продавал земельные участкиВ Новокузнецке председатель садоводческого общества незаконно продавал земельные участкиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новокузнецке следствие поставило точку в расследовании уголовного дела в отношении председателя местного садоводческого общества. Мужчину обвиняют в незаконной продаже земельных участков.

Факт мошенничества вскрылся после того, как в полицию обратились четыре участника СНТ, расположенного в Орджоникидзевском районе. Женщинs рассказали, что приобрели в нем земельные участки, а председатель уверил, что в скором времени документы на них будут готовы. Однако позже выяснилось, что потерпевшие купили землю, которая находилась в собственности города.

Как выяснилось в ходе следствия, новокузнечанину удалось незаконно продать 5550 квадратных метров земли. Сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей. При этом председатель заведомо знал, что комитет градостроительства и земельных ресурсов Новокузнецка отказал СНТ в присоединении прилегающих участков.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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