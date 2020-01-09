Бывший вице-губернатор Кузбасса предстанет перед судом

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:59:40+03:00

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Еще один экс-заместитель губернатора Кузбасса, Евгений Хлебунов, в скором времени предстанет перед судом. До середины лета 2018 года он возглавлял топливно-энергетический комплекс, а теперь – фигурант уголовного дела.

На сайте Центрального районного суда города Кемерово указано, что Евгений Хлебунов обвиняется в превышении должностных полномочий. В суд дело поступило 19 декабря 2019 года, а судебное заседание было назначено на 31 декабря. Однако его пришлось отложить на 17 января в связи с неявкой подсудимого.

Отметим, что Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года, а в середине 2018 года уже оставил свой пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU