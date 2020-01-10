В Кемерове открылась школьная столовая с диванчиками и барной стойкой

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:58:32+03:00

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Удобные диванчики, яркие желтые стулья и даже стилизованная барная стойка - такой стала столовая школы № 34. Дизайнерское решение пришлось ученикам по душе, ведь придумали его старшеклассники школы.

Чаепитие с мэром. ФОТО: vk.com, Илья Середюк

Необычное кафе открылось в школе №34 города Кемерово. Идея создать его принадлежала сотрудникам муниципального учреждения «Школьное питание». Старшеклассники подхватили эту идею и разработали концепцию дизайна кафе. Теперь у школьников есть место, где можно быстро перекусить и пообщаться. К слову, здесь - как в любом хорошем кафе - есть Wi-Fi и доступ к IT-библиотеке.

Элементы интерьера школьного кафе. ФОТО: vk.com, Илья Середюк

«Встретились в кафе с советом старшеклассников и обсудили с ними правильное питание, - написал на своей странице в соцсетях глава Кемерова Илья Середюк. - Рад, что дети задумываются о своем здоровье и рассматривают блюда «Школьного питания» как альтернативу фастфуду.

ИСТОЧНИК KP.RU