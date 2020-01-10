В Кемерове открылась школьная столовая с диванчиками и барной стойкой
Удобные диванчики, яркие желтые стулья и даже стилизованная барная стойка - такой стала столовая школы № 34. Дизайнерское решение пришлось ученикам по душе, ведь придумали его старшеклассники школы.
Чаепитие с мэром. ФОТО: vk.com, Илья Середюк
Необычное кафе открылось в школе №34 города Кемерово. Идея создать его принадлежала сотрудникам муниципального учреждения «Школьное питание». Старшеклассники подхватили эту идею и разработали концепцию дизайна кафе. Теперь у школьников есть место, где можно быстро перекусить и пообщаться. К слову, здесь - как в любом хорошем кафе - есть Wi-Fi и доступ к IT-библиотеке.
Элементы интерьера школьного кафе. ФОТО: vk.com, Илья Середюк
«Встретились в кафе с советом старшеклассников и обсудили с ними правильное питание, - написал на своей странице в соцсетях глава Кемерова Илья Середюк. - Рад, что дети задумываются о своем здоровье и рассматривают блюда «Школьного питания» как альтернативу фастфуду.
ИСТОЧНИК KP.RU