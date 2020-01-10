2020-01-10T11:49:32+03:00
Общество

Вышел в аптеку и пропал: полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поиске пожилого мужчины

Его разыскивают с 8 января
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Вышел в аптеку и пропал: полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поиске пожилого мужчины. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВышел в аптеку и пропал: полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поиске пожилого мужчины. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поисках Ивана Капцова 1937 года рождения. Установлено, что пожилой мужчина ушел из дома 8 января около 11.00, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

По данным правоохранителей, в день исчезновения пенсионер направлялся в аптеку, расположенную на улице Суворова, 12. Там его видели в последний раз, с тех пор мужчина на связь не выходил.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые средней длины.

В день пропажи был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие трикотажные спортивные штаны, серую кепку.

Также отмечается, что мужчина носит черные солнцезащитные очки, передвигается с помощью деревянной палочки-трости.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-56) 5-13-84, 3-01-81, 8-960-935-90-82, 02 или 102. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять департаментов Кузбасса стали министерствами
Пелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным
Из-за долга приятелю кузбассовец остался без тягача и рефрижератора
Кузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
Лед на месте крещенской купели в Новокузнецке оказался слишком тонким
Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек
Рождественские благотворительные обеды пройдут в Междуреченске
Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео
12,5 тысячи снюсов изъяли в торговых точках Кузбасса
Еще в одном кузбасском городе начались «мусорные войны»
Лунная радуга появилась в небе над Кемеровом
Какой будет погода в канун Старого Нового года в Кузбассе
Новый приятель украл у кузбассовца продукты и технику