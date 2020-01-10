10 Янв. 2020 2020-01-10T11:49:32+03:00

Вышел в аптеку и пропал: полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поиске пожилого мужчины. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Полицейские Ленинска-Кузнецкого просят помочь в поисках Ивана Капцова 1937 года рождения. Установлено, что пожилой мужчина ушел из дома 8 января около 11.00, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

По данным правоохранителей, в день исчезновения пенсионер направлялся в аптеку, расположенную на улице Суворова, 12. Там его видели в последний раз, с тех пор мужчина на связь не выходил.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые средней длины.

В день пропажи был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие трикотажные спортивные штаны, серую кепку.

Также отмечается, что мужчина носит черные солнцезащитные очки, передвигается с помощью деревянной палочки-трости.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-56) 5-13-84, 3-01-81, 8-960-935-90-82, 02 или 102. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU