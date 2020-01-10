10 Янв. 2020 2020-01-10T18:49:03+03:00

769 тысяч квадратных метров жилья ввели в строй в Кузбассе в 2019 году. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об итогах строительного сезона в регионе в 2019 году. По его словам, в области было введено в строй 769 тысяч квадратных метров жилья.

«Около 2500 квартир мы передали нуждающимся кузбассовцам: ключи получили дети-сироты, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, переселенцы из ветхого и аварийного жилья», - написал губернатор в своем Instagram.

Он также отметил, что при возведении объектов применяется комплексный подход. В частности, вокруг построенного жилья благоустраивается территория, создаются детские игровые площадки, парковки, прогулочные зоны.

«Раньше ко мне поступало много жалоб, о том, что люди годами не могут получить положенное жилье. Сейчас ситуация изменилась, и в 2020 году мы продолжим обеспечивать кузбассовцев жильем, - отметил Сергей Цивилев. - На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено около 5 миллиардов рублей».

В этом году строители должны ввести в строй 805 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU