В кузбасских колониях показали картины XVIII-XIX веков

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:12:38+03:00

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Искусство способно пробудить в человеке самые добрые и человеколюбивые чувства. Именно поэтому осужденные исправительных учреждений Кузбасса бывают на выставках изобразительного искусства. Правда, виртуальных.

На виртуальной выставке «Аристократический портрет в России XVIII-XIX веков из фондов Государственного исторического музея» побывали осужденные кузбасских колони. У них, изолированных от общества людей, нет возможности в реальной жизни побывать в музее. Поэтому с 2013 года музей приходит в колонии.

В этот раз осужденные увидели портреты аристократов и членов их семей. Работа принадлежат кисти известных русских и зарубежных художников: Василия Тропинина, Константина Маковского, Пимена Орлова, Владимира Боровиковского, Давида Людерса, Джорджа Доу, Карла Лаша и других. К слову, люди, когда-то совершившие преступления, отметили, что выставка не просто внесла разнообразие в серые будни, но и дала пищу для размышлений об эпохе, когда жили герои картин, их настроении, эмоциях, истории.

- Таких красивых картин я не видел никогда! Интересные портреты, четко прорисованы детали одежды и убранства! Хотелось бы посетить эту выставку еще раз, но уже на свободе! – заявил после выставки воспитанник Мариинской воспитательной колонии Леонид, впечатленный увиденным.

ИСТОЧНИК KP.RU