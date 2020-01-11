2020-01-11T06:12:38+03:00
Общество

В кузбасских колониях показали картины XVIII-XIX веков

Выставка портретов аристократов транслировалась на большом экране
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В кузбасских колониях показали картины XVIII-XIX веков. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кузбассу.В кузбасских колониях показали картины XVIII-XIX веков. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кузбассу.
Изменить размер текста:

Искусство способно пробудить в человеке самые добрые и человеколюбивые чувства. Именно поэтому осужденные исправительных учреждений Кузбасса бывают на выставках изобразительного искусства. Правда, виртуальных.

На виртуальной выставке «Аристократический портрет в России XVIII-XIX веков из фондов Государственного исторического музея» побывали осужденные кузбасских колони. У них, изолированных от общества людей, нет возможности в реальной жизни побывать в музее. Поэтому с 2013 года музей приходит в колонии.

В этот раз осужденные увидели портреты аристократов и членов их семей. Работа принадлежат кисти известных русских и зарубежных художников: Василия Тропинина, Константина Маковского, Пимена Орлова, Владимира Боровиковского, Давида Людерса, Джорджа Доу, Карла Лаша и других. К слову, люди, когда-то совершившие преступления, отметили, что выставка не просто внесла разнообразие в серые будни, но и дала пищу для размышлений об эпохе, когда жили герои картин, их настроении, эмоциях, истории.

- Таких красивых картин я не видел никогда! Интересные портреты, четко прорисованы детали одежды и убранства! Хотелось бы посетить эту выставку еще раз, но уже на свободе! – заявил после выставки воспитанник Мариинской воспитательной колонии Леонид, впечатленный увиденным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять департаментов Кузбасса стали министерствами
Пелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным
Из-за долга приятелю кузбассовец остался без тягача и рефрижератора
Кузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
Лед на месте крещенской купели в Новокузнецке оказался слишком тонким
Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек
Рождественские благотворительные обеды пройдут в Междуреченске
Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео
12,5 тысячи снюсов изъяли в торговых точках Кузбасса
Еще в одном кузбасском городе начались «мусорные войны»
Лунная радуга появилась в небе над Кемеровом
Какой будет погода в канун Старого Нового года в Кузбассе
Новый приятель украл у кузбассовца продукты и технику