Кузбассовец украл железный гараж после смерти хозяина

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:12:29+03:00

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В Кузбассе мужчина украл железный гараж и сдал его на металлолом после того, как узнал, что пожилой хозяин имущества скончался.

Летом прошлого года в полицию Киселевска обратилась пожилая 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что кто-то украл гараж, который принадлежал ее погибшему супругу.

Правоохранители начали расследование и выяснили, что преступление совершил 28-летний мужчина, который решил нажиться на чужом горе. Сразу после того, как он узнал о смерти главы семейства, молодой человек вывез гараж и сдал его в металлолом, а средства потратил.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU