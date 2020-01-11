2020-01-11T11:03:36+03:00
Общество

Илья Середюк рассказал о предстоящем ремонте дорог в Кемерове

Средства на восстановления автомагистрали поступят из федерального бюджета
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Илья Середюк рассказал о предстоящем ремонте дорог в КемеровоИлья Середюк рассказал о предстоящем ремонте дорог в КемеровоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал о планах по ремонту дорог в текущем году. Специалисты восстановят более 20 километров городской автомагистрали. Об этом он рассказал в социальной сети в традиционной рубрике «Кемерово. Неделя».

На этой недели мэр города провел совещания, где обсудил реализацию национальных проектов в 2020 году. Было решено выделить средства на ремонт дорог, которые давно износились и были небезопасными.

Так, в течение года восстановят проспекты Молодежный, Шахтеров, Комсомольский и улицы Белозерную, Совхозную, Дзержинского за счет федеральных средств. Их общая протяженность составить более 20 километров.

- Это те улицы, которые уже давно требуют ремонта - там большая колейность, - объяснил выбор Илья Середюк.

Напомним, в рамках этого же национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове уже восстановили более 210 километров городской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять департаментов Кузбасса стали министерствами
Пелагея поделилась подробностями развода с кузбасским хоккеистом Иваном Телегиным
Из-за долга приятелю кузбассовец остался без тягача и рефрижератора
Кузбассовец Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
Лед на месте крещенской купели в Новокузнецке оказался слишком тонким
Из горящего дома в кузбасском городе спасли двух человек
Рождественские благотворительные обеды пройдут в Междуреченске
Последствия ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове сняли на видео
12,5 тысячи снюсов изъяли в торговых точках Кузбасса
Еще в одном кузбасском городе начались «мусорные войны»
Лунная радуга появилась в небе над Кемеровом
Какой будет погода в канун Старого Нового года в Кузбассе
Новый приятель украл у кузбассовца продукты и технику