Илья Середюк рассказал о предстоящем ремонте дорог в Кемерове

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:03:36+03:00

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Глава Кемерова Илья Середюк рассказал о планах по ремонту дорог в текущем году. Специалисты восстановят более 20 километров городской автомагистрали. Об этом он рассказал в социальной сети в традиционной рубрике «Кемерово. Неделя».

На этой недели мэр города провел совещания, где обсудил реализацию национальных проектов в 2020 году. Было решено выделить средства на ремонт дорог, которые давно износились и были небезопасными.

Так, в течение года восстановят проспекты Молодежный, Шахтеров, Комсомольский и улицы Белозерную, Совхозную, Дзержинского за счет федеральных средств. Их общая протяженность составить более 20 километров.

- Это те улицы, которые уже давно требуют ремонта - там большая колейность, - объяснил выбор Илья Середюк.

Напомним, в рамках этого же национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове уже восстановили более 210 километров городской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU