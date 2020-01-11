Трое кемеровчан погибли в новогодние праздники из-за наркотиков

11 Янв. 2020 2020-01-12T11:46:06+03:00

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В Кузбассе выявили канал поставки наркотиков, который стал причиной массовой гибели людей. В новогодние праздники в одном из частных домов областной столицы региона погибло сразу три человека.

Стало известно, что молодые люди собрались в гостях у приятелям. Во время отдыха кемеровчане употребляли наркотические средства, и результат такого способа расслабления оказался трагическим. Сразу трое "отдыхающих", которые были наркоманами со стажем, после употребления запрещенных веществ скончались. В медицинских кругах отметили, что причиной смерти стала остановка сердца из-за передозировки метадона. Причем этот случай - не единичный.

Также сообщается, что сейчас силовики выявили канал, который поставлял запрещенные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU