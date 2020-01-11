Трое кемеровчан погибли в новогодние праздники из-за наркотиков
В Кузбассе выявили канал поставки наркотиков, который стал причиной массовой гибели людей. В новогодние праздники в одном из частных домов областной столицы региона погибло сразу три человека.
Стало известно, что молодые люди собрались в гостях у приятелям. Во время отдыха кемеровчане употребляли наркотические средства, и результат такого способа расслабления оказался трагическим. Сразу трое "отдыхающих", которые были наркоманами со стажем, после употребления запрещенных веществ скончались. В медицинских кругах отметили, что причиной смерти стала остановка сердца из-за передозировки метадона. Причем этот случай - не единичный.
Также сообщается, что сейчас силовики выявили канал, который поставлял запрещенные вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU