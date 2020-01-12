2020-01-12T10:16:08+03:00
Происшествия

Новый приятель украл у кузбассовца продукты и технику

Неблагодарный гость стал фигурантом уголовного дела
Екатерина РОМАНОВА
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Новый приятель украл у кузбассовца продукты и техникуНовый приятель украл у кузбассовца продукты и техникуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Двое мужчин познакомились на одной из улиц города Междуреченска. Новоиспеченные приятели решили отметить знакомство горячительными напитками. А потом один из них лишился имущества, другой – свободы.

52-летний житель Междуреченска познакомился на улице с 33-летним горожанином и пригласил к себе в гости. Мужчины распивали спиртное, потом застолье завершилось. И лишь когда гость покинул жилище междуреченца, мужчина заметил, что вместе с гостем пропали вещи и деньги. Среди украденного оказались телевизор, сумка с документами, мобильный телефон, ноутбук и 10 тысяч рублей, а также продукты питания. В общей сложности ущерб превысил 36 тысяч рублей. Гостеприимный хозяин обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка вскоре разыскали и задержали «гостя» - им оказался 33-летний житель Междуреченска. Выяснилось, что эта кража для него – не первая, и всего два месяца назад он освободился из мест лишения свободы. Часть похищенного сотрудники полиции изъяли и в скором времени вернут законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли, в ближайшее время оно будет возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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