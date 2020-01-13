12,5 тысячи снюсов изъяли в торговых точках Кузбасса

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:24:46+03:00

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В Кузбассе идет активная борьба с продажей снюсов. Сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и МВД ежедневно проводят проверки торговых точек, где они продаются. Как оказалось, далеко не у всей продукции имеются необходимые документы.

На 12 января специалисты Роспотребнадзора и полиции уже проверили 3190 торговых предприятий и предприятий общественного питания, где продают снюсы. Выяснилось, что далеко не все продают жевательные смеси, имея документы, подтверждающие их безопасность и происхождение.

Из оборота было изъято 149 партий никотиносодержащей продукции. А это - 12,463 единицы снюсов. В отношении продавцов составили протоколы об административных нарушениях, позже материалы отправят в суд для привлечения продавцов к административной ответственности, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Обо всех фактах реализации некурительной никотиносодержащей продукции на территории области вы можете сообщить в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефонам: 8 (384-2) 36-73-15, 34-88-18, 36-90-11 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, в выходные дни - дежурному управления по телефону: 8 (384-2) 36-73-15. Оставить обращение можно на официальном сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU